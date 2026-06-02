Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе покидает клуб

Роман Асхабадзе обратился к председателю совета по содействию в развитии АФК «Факел», губернатору Воронежской области Александру Гусеву с просьбой не рассматривать возможность продления его контракта с клубом на следующий сезон. Об этом генеральный директор «Факела» объявил 2 июня. Контракт господина Асхабадзе истекает 15 июня. Свое решение функционер объяснил семейными и личными обстоятельствами.

«Эти годы мы всегда пытались достигать максимума в целях и задачах, которые стояли перед клубом. Мы с вами вместе написали яркие, новые страницы в истории любимого клуба. Лично для меня "Факел" и Воронеж стали вторым домом, клуб и город навсегда останутся в моем сердце»,— цитирует Романа Асхабадзе пресс-служба клуба.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», генеральным директором воронежского ФК «Факел» Роман Асхабадзе стал в 2019 году. На посту он сменил Виталия Середина. До этого господин Асхабадзе получил известность во время работы в московском «Спартаке». Он начинал в столичном клубе в 2009 году переводчиком, а в 2013 году в возрасте 30 лет был назначен гендиректором. В 2015-м Роман Асхабадзе был уволен из-за неудовлетворительных результатов «Спартака» в чемпионате России.

В марте этого года стало известно, что по итогам 2025-го чистая прибыль АФК «Факел» составила 90,8 млн руб., что на 34% ниже показателя 2024-го, равного 137,3 млн руб. Выручка футбольного клуба сократилась на 33% — до 651,1 млн руб. против 975,2 млн руб. годом ранее.

На прошлой неделе в ходе пленарного заседания форума Столля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о намерении акционировать «Факел», который принадлежит правительству региона и финансируется из областного бюджета. Ради обеспеченности акций господин Гусев предложил внести в уставный капитал команды стадион, но не уточнил, идет ли речь про «Факел» в Советском районе или про будущую арену на месте Центрального стадиона профсоюзов.

«Факел» завершил минувший сезон Первой лиги на втором месте турнирной таблицы и напрямую вышел в Российскую премьер-лигу без стыковых матчей.

Денис Данилов