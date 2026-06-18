Генеральным директором воронежского «Факела» станет Дмитрий Кондратов

На пост генерального директора воронежского футбольного клуба «Факел» в ближайшее время будет назначен 36-летний Дмитрий Кондратов. Об этом «Ъ-Черноземье» 18 июня сообщил источник в в спортивном сообществе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кондратов

Фото: ФК «Пари НН» Дмитрий Кондратов

Фото: ФК «Пари НН»

Ранее Дмитрий Кондратов занимал пост председателя совета директоров футбольного клуба «Пари НН». Именно его считали наиболее вероятным кандидатом на пост гендиректора «Факела» — после того как Роман Асхабадзе объявил об уходе из клуба. Еще одним претендентом называли Валентина Климко, работавшего генеральным директором армавирского «Торпедо» и президентом «Черноморца» из Новороссийска.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», итоговое решение по выбору гендиректора принимает совет по содействию в развитии АФК «Факел», который возглавляет губернатор Воронежской области Александр Гусев. Ранее источники сообщали, что встреча потенциального гендира и главы региона планировалась на этой неделе.

Денис Данилов