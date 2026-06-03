Из воронежского «Факела» уйдут селекционер Самедов и спортивный директор Котов

По истечении срока контрактов 15 июня воронежский футбольный клуб «Факел» покинут спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов. Об этом пресс-служба клуба объявила 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Это был очень непростой, но интересный этап карьеры. Хочу поблагодарить за работу всех сотрудников клуба — футболистов, тренеров, медицинский и административный штабы, офис. И, конечно, воронежских болельщиков, которых знает вся страна»,— заявил господин Котов.

В клубе выразили специалистам благодарность за годы работы, неравнодушие и вклад в создание коллектива, пожелав удачи в дальнейшей карьере.

«Это незабываемый опыт, который навсегда останется со мной. Спасибо всем, с кем довелось поработать, всем, кто помогал клубу идти вперед. И хочу выразить уважение болельщикам клуба — вы особенные!»,— прокомментировал решение Александр Самедов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», вчера, 2 июня, генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе объявил, что обратился к губернатору Воронежской области Александру Гусеву с просьбой не рассматривать возможность продления на следующий сезон его контракта с клубом, также истекающего 15 июня. Свое решение спортивный функционер объяснил семейными и личными обстоятельствами. Глава региона принял отставку господина Асхабадзе, поблагодарил его за «годы плодотворной совместной работы и значительный вклад в развитие воронежского футбола», а также выразил уверенность, что на пост руководителя футбольного клуба «придет достойный специалист, который продолжит работу по развитию команды».

На прошлой неделе Александр Гусев заявил о намерении акционировать «Факел», который принадлежит правительству региона и финансируется из областного бюджета. Ради обеспеченности акций господин Гусев предложил внести в уставный капитал команды стадион, но не уточнил, идет ли речь о «Факеле» в Советском районе или о будущей арене на месте Центрального стадиона профсоюзов.

Денис Данилов