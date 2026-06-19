Более 110 га парков и водоемов Краснодара обработали от комаров и клещей

В Краснодаре продолжают обработку общественных пространств и водоемов от комаров и клещей. Общая площадь дезинсекции с учетом водных объектов превысила 110 га. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты обследовали 165 зеленых зон, парков и скверов на наличие клещей. Очаги активности вредителей выявили на 12 территориях. Все участки после обследования оперативно обработали специальными препаратами.

Очередной этап дезинсекции запланировали на 19 июня. Обработку проведут в парке «Старая Кубань» на улице Парусной, 4. Работы начнут в 04:00.

В мэрии уточнили, что для обработки используют сертифицированные препараты, безопасные для людей и домашних животных. При этом жителям рекомендовали временно отказаться от прогулок на территориях, где проводят дезинсекцию, в течение нескольких часов после завершения работ.

За состоянием городских водоемов следят специалисты Центра озеленения и экологии Краснодара. На данный момент они выполнили шесть предварительных обследований на 28 водных объектах. По результатам мониторинга дезинсекцию против личинок комаров провели на 24 водоемах.

Следующий этап обследования запланировали на период с 23 по 25 июня. В случае повторного выявления личинок специалисты проведут дополнительную обработку.

В администрации города сообщили, что информацию о графике обработки парков и общественных пространств публикуют на официальном сайте «Парк культуры и отдыха Краснодара», а также в социальных сетях. Жители могут уточнить информацию по вопросам дезинсекции по телефону 8 (861) 991-15-00.

В Краснодаре ежегодно проводят сезонные обработки общественных территорий и водоемов для снижения численности кровососущих насекомых и предотвращения распространения клещей в местах массового отдыха жителей.

Мария Удовик