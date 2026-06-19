«Тагмет» нарастил экспорт на 10% в 2025 году

Таганрогский металлургический завод Тагмет (входит в ПАО ТМК) в 2025 году нарастил экспорт на 10% по сравнению с 2024 годом. Зарубежные продажи труб с премиальными резьбовыми соединениями выросли почти вдвое. Об этом «РБК Ростов» сообщила пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года поставки за рубеж снизились относительно аналогичного периода 2025 года — на фоне укрепления рубля, которое ослабило конкурентоспособность продукции на внешних рынках.

Помимо этого, в пресс-службе отметили, что объем производства на Тагмете, как и в целом по ТМК, в 2025 году сократился из-за падения спроса в потребляющих отраслях. К концу 2026 года завод рассчитывает восстановить показатели 2024 года по выпуску непрерывнолитой заготовки и бесшовных труб.

Таганрогский металлургический завод входит в компанию ПАО «ТМК». Он был основан в 1896 году. Предприятие выпускает практически все виды стальных труб, в том числе высокопрочные со специальными свойствами, коррозионностойкие, трубы для ремонта скважин, водогазопроводные и оцинкованные. Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям.

Мария Хоперская