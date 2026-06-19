Кубань и Дон набрали баллы

По итогам рейтинга RAEX-100 за 2026 год четыре из семи представленных университетов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев укрепили свои позиции в топ-100 ведущих вузов страны, еще один — дебютировал в списке лидеров (два вуза показатели снизили), а локомотивами роста стали Кубанский госагроуниверситет и Донской гостехуниверситет. Опрошенные «Ъ» эксперты связывают эту динамику с успешным участием южной высшей школы в программах господдержки и усилением связей академической среды с региональной экономикой на фоне обострившейся борьбы за дефицитные кадры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: old.kubsau.ru Фото: old.kubsau.ru

Согласно опубликованному рейтингу агентства RAEX, Ростовская область представлена в первой сотне тремя университетами. Самую высокую позицию среди них занял Южный федеральный университет, поднявшийся с 32-го на 31-е место. Донской государственный технический университет улучшил результат сразу на пять строчек — с 64-го на 59-е место. Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, напротив, опустился с 56-го на 58-е место.

Ставропольский край сохранил в рейтинге два вуза. Ставропольский государственный аграрный университет занял 48-е место против 47-го годом ранее, а Северо-Кавказский федеральный университет поднялся с 58-й на 56-ю позицию.

Краснодарский край также представлен двумя университетами. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина стал одним из лидеров роста среди вузов юга России, поднявшись сразу на десять позиций — с 76-го на 66-е место. Кроме того, в рейтинг впервые вошел Кубанский государственный медицинский университет, занявший 89-е место.

По данным RAEX, в рейтинге оценивались не только научные достижения университетов. Существенное влияние на итоговую позицию оказывала оценка работодателей и востребованность выпускников на рынке труда, способность вуза обеспечивать их конкурентоспособность после окончания обучения.

По словам генерального директора EdTech-компании «Лань» Александра Никифорова, присутствие регионального университета в федеральных рейтингах остается одним из инструментов конкуренции со столичными вузами. При этом эксперт обращает внимание, что более половины мест в первой сотне RAEX по-прежнему занимают университеты Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому продвижение вверх для региональных игроков требует существенно больших усилий.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что рост позиций южных вузов стал результатом сразу нескольких факторов. Среди них — участие в федеральных программах развития, модернизация образовательной инфраструктуры, обновление учебных программ и повышение исследовательской активности. По его словам, дополнительное преимущество получают университеты, которые выстраивают тесные связи с предприятиями и реализуют совместные прикладные проекты.

«Высокий рейтинг сегодня работает не только как показатель качества образования, но и как важный инструмент привлечения студентов, ученых и инвестиций в регион»,— отмечает эксперт.

По его оценке, дальнейшее укрепление позиций южных университетов будет зависеть от их способности развивать собственные научные компетенции, внедрять цифровые технологии и адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда.

Опрошенные «Ъ» эксперты сходятся во мнении, что рост позиций региональных университетов постепенно выходит за рамки академической среды. Если еще несколько лет назад сильные абитуриенты из южных регионов зачастую ориентировались на вузы Москвы и Санкт-Петербурга, то укрепление позиций местных университетов повышает их шансы удержать часть талантливой молодежи. В перспективе это может стать одним из инструментов борьбы за кадры, которая разворачивается между регионами на фоне растущего дефицита квалифицированных специалистов.

Собеседники издания подчеркивают, что этот тренд во многом стимулируется растущим протекционизмом со стороны регионального крупного бизнеса. На фоне кадрового голода локальные игроки в сферах АПК, машиностроения и ТЭК все неохотнее полагаются на столичный рынок труда и предпочитают напрямую софинансировать целевые программы в домашних университетах, чтобы получать специалистов под конкретные производства.

«Растущий прагматизм абитуриентов и их родителей меняет привычную образовательную логистику.

В условиях резкого удорожания стоимости жизни, инфляции и кратного роста цен на аренду жилья в столицах, получение диплома в ведущем вузе своего региона становится для среднего класса экономически более оправданной стратегией.

Высвободившиеся средства семейных бюджетов все чаще перенаправляются на оплату дополнительных коммерческих курсов или стажировок, особенно если высокие позиции домашнего вуза в федеральных рейтингах подтверждены локальным рынком труда»,— полагает Сергей Толкачев.

Впрочем, эксперты предупреждают: сильный диплом лишь временно удерживает выпускника дома.

Чтобы купировать риски отложенной миграции в Москву и Санкт-Петербург на уровне уже готовых специалистов, южному бизнесу придется кардинально пересмотреть кадровую политику — не просто повышать стартовые оклады до конкурентных значений, но и гарантировать молодым кадрам понятные траектории профессионального роста внутри региональных компаний.

Роман Лаврухин