Сообщения о химическом загрязнении Черного моря оказались фейком

В социальных сетях распространили сообщения о якобы резком росте химических загрязнений в Черном море у берегов Краснодарского края, а также о повышенном содержании паразитов в реках региона. Власти и профильные службы назвали эту информацию недостоверной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Поводом для публикаций стал отчет «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году», размещенный на официальном сайте Роспотребнадзора. Однако, как уточняется, приведенные в документе данные относятся к прошлому году и не отражают текущую ситуацию.

В сообщении отмечается, что исследования морской воды, упомянутые в отчете, проводили после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе. Таким образом, информация касается санитарно-эпидемиологической обстановки на момент проведения проверок и не может считаться актуальной оценкой состояния Черного моря летом 2026 года.

Также в разъяснении подчеркивается, что в опубликованном отчете отсутствуют сведения об исследованиях воды в реках Краснодарского края. В документе нет данных о том, что специалисты Роспотребнадзора проводили анализ проб воды в реках региона на наличие паразитов или фиксировали превышение каких-либо показателей.

Власти призвали жителей и туристов ориентироваться только на официальную информацию и не распространять непроверенные публикации в социальных сетях. В сообщении отдельно подчеркнули, что распространяемая информация о химическом загрязнении Черного моря и заражении рек Кубани паразитами не соответствует действительности.

Ранее в регионе неоднократно предупреждали о распространении недостоверной информации в интернете, связанной с экологической и санитарной обстановкой на территории Краснодарского края.

Мария Удовик