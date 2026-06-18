Охранную зону озера Птичье создали на Ставрополье

В Ставропольском крае утвердили границы охранной зоны памятника природы краевого значения «Озеро Птичье». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт Министерства водных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Фото: официальный сайт Министерства водных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

Озеро в Изобильненском муниципальном округе. Площадь охранной зоны водоема составляет 277,41 га.

«Охранная зона памятника природы краевого значения «Озеро Птичье» создана с целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы. Территория охранной зоны памятника природы включает в себя земли сельскохозяйственного назначения«,— уточняется в постановлении.

Наталья Шинкарева