«Приморскую» выводят на улицу Беринга

В Санкт-Петербурге представили параметры второго вестибюля станции метро «Приморская». Материалы проекта планировки и межевания территории под новый вход и выход вынесены на общественные обсуждения, которые продлятся до 8 июля. Экспозиция документации открыта с 17 по 26 июня, в этот же период горожане могут направлять замечания и предложения. В опубликованных материалах указано, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2037 год. Тем самым город закрепляет площадку под давно обсуждавшийся второй выход, однако его появление пока остается долгосрочной перспективой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый вестибюль предполагается разместить напротив домов №36 и №38 по улице Беринга, на противоположном от действующего выхода берегу Смоленки

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре. Новый вестибюль предполагается разместить напротив домов №36 и №38 по улице Беринга, на противоположном от действующего выхода берегу Смоленки

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре.

Новый вестибюль предполагается разместить напротив домов № 36 и № 38 по улице Беринга, на противоположном от действующего выхода берегу Смоленки. Сейчас пассажиры выходят со станции у пересечения Наличной улицы и улицы Одоевского. Документация подготовлена по заказу комитета по строительству Петербурга, сам объект относится к линейным объектам регионального значения. В информационной справке КГА отдельно говорится, что все согласования по документации уже получены.

Из проекта межевания следует, что будущий вестибюль связан с существующим участком площадью 8470 кв. м, вид разрешенного использования которого указан как «для размещения гостиниц». При этом объектов капитального строительства на нем, согласно документации, нет. Для нужд метрополитена проектом предусмотрено образование двух земельных участков, их предполагаемый вид разрешенного использования — это «внеуличный транспорт».

Изъятие земли для государственных нужд проектными решениями не предусматривается, следует из документации.

Необходимость второго выхода в проектных материалах объясняется недостаточной пропускной способностью действующего вестибюля. Дополнительным ограничением называется отсутствие четырех эскалаторных лент в первом вестибюле. Проектная пропускная способность нового выхода оценивается в 8,2 тыс. человек в час. Для западной части Васильевского острова эта проблема становится все заметнее: район активно застраивается на намывных территориях, а «Приморская» остается одной из ключевых станций как для старой части острова, так и для новых кварталов.

Будущий вестибюль планируется сделать двухуровневым. Один уровень будет подземным, второй — наземным. В здании должны разместиться пассажирские помещения, кассовый блок, зона досмотра, помещения полиции и служебно-технологические зоны. Габариты вестибюля в плане составят 59,7 на 26,3 м, высота наземной части без надстроек — 5,4 м, глубина подземной части — около 5 м. Со станцией новый выход должен быть связан подземной галереей, ведущей от наклонного хода к поперечной камере у юго-восточной стороны «Приморской».

Отдельные проектные решения связаны с близостью реки Смоленки. Зона проектирования находится в районе возможного затопления, хотя сам вестибюль, согласно материалам, в нее не попадает. При этом документация предусматривает берегозащитные решения, включая укрепление берегового откоса. Территория также находится в зоне ряда градостроительных ограничений, включая водоохранную зону, прибрежную защитную и береговую полосы Смоленки, охранные зоны инженерных сетей и техническую зону метрополитена.

Идея второго выхода «Приморской» обсуждается уже несколько лет. Станция была открыта в 1979 году и почти четыре десятилетия оставалась конечной на Невско-Василеостровской линии. В 2018 году было открыто продолжение линии к «Новокрестовской» («Зенит») и «Беговой», но для жителей западной части Васильевского острова мало что изменилось, а «Приморская» осталась по-прежнему важной транспортной точкой. В том же 2018 году уже рассматривался вариант строительства второго вестибюля на другом берегу Смоленки. В 2021 году город искал подрядчика для подготовки предпроектной документации, а в 2022 году участок напротив домов № 36 и № 38 по улице Беринга был назван предпочтительным местом размещения нового выхода. В нынешней пояснительной записке указано, что при подготовке документации использовались предпроектные работы по объекту, выполненные АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» в 2021 году.

В перспективе до 2030 года на Невско-Василеостровской линии планируется открыть станции «Богатырская» и «Каменка». Городские власти объясняют, что после появления новых станций пассажиропоток на линии должен вырасти, а действующая инфраструктура «Приморской» уже сейчас требует разгрузки.

При этом территория вокруг станции в последние годы регулярно становилась предметом градостроительных споров. Так, например, торговый центр «МаксиСопот» напрямую не относится к участку будущего второго вестибюля на улице Беринга, однако обсуждается, когда речь заходит о станции. После расторжения договора аренды городской земли власти начали демонтаж здания, но собственник добился судебного запрета. Весной 2026 года город заявлял о намерении возобновить снос за счет бюджета.

Предложений горожан по проекту на момент публикации материала не поступало. При этом прием замечаний продолжается до окончания экспозиции — 26 июня, а сами общественные обсуждения должны завершиться 8 июля.

Полина Пучкова