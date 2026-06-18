В Краснодаре планируют восстановить «летающую тарелку» на Атарбекова

В Краснодаре планируют восстановить и вернуть на прежнее место архитектурный объект «летающая тарелка» на улице Атарбекова. Об этом стало известно в ходе обсуждения эскизного проекта благоустройства общественной территории, который представили главе города Евгению Наумову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Восстановлением объекта занимается команда гастропредпринимателей. Идейный вдохновитель проекта Рач Шамян представил концепцию благоустройства территории, включающую озеленение, установку освещения, систему автополива, установку малых архитектурных форм и спортивной площадки. По словам главы города, проект интегрирован в общую концепцию благоустройства улицы Атарбекова, при этом администрация города окажет поддержку в его реализации.

Отмечается, что на свое историческое место вернется обновленный дом «Футуро», известный как «летающая тарелка». В ходе реставрации планируется обновить инженерные и конструктивные элементы при сохранении первоначального архитектурного облика. Объект предполагается использовать как культурное пространство с выставочной зоной и лекторием.

Общественное пространство формируется на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева. Именно здесь с 1980-х годов расположен объект, который был создан финским архитектором Матти Сууроненом в 1960-е годы как сборный мобильный дом. В период популярности космической тематики такие конструкции получили широкое распространение в разных странах.

В СССР было установлено три подобных объекта, до настоящего времени сохранились два. Краснодарская «летающая тарелка» стала первым таким сооружением, привезенным в страну. Ранее в здании располагались различные заведения общественного питания, включая кафе-мороженое «Спутник».

В рабочем выезде также участвовали представители городской администрации и профильных департаментов. Параллельно глава города осмотрел ход работ по ремонту дороги на улице Атарбекова и благоустройству Тургеневского сквера.

Мария Удовик