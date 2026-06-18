Ушли в подрыв

Военный суд в Ростове-на-Дону в четверг 18 июня приступил к слушанию уголовного дела в отношении троих граждан Украины, обвиняемых в гибели двух человек в Херсонской области и в покушении на убийство главы региона Владимира Сальдо. На первом заседании фигуранты признали себя виновными, однако не согласились с квалификацией их деяний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал слушание дела граждан Украины Александра Кручиненко, Николя Семенюка и Сергея Семенюка, обвиняемых в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Также фигурантам вменяют совершение акта международного терроризма и покушение на совершение такого акта (ч. 3 ст. 361; ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 361 УК РФ), незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывных устройств (ч.4 ст.222; ч.4 ст.222.1 УК РФ) и незаконное изготовление взрывного устройства (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

В первую очередь на заседании были установлены личности подсудимых. Все они – уроженцы и жители Херсонской области. Александру Кручиненко 43 года, у него есть высшее юридическое образование. Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка. До задержания зарабатывал оказанием юридических услуг. Братья Николай Семенюк и Сергей Семенюк — бывшие военные. Старшему, Николаю, 37 лет, у него неоконченное высшее образование. Женат, на иждивении четверо несовершеннолетних детей. Сергею Семенюку 29 лет, у него также неоконченное высшее образование. Женат, воспитывает одного несовершеннолетнего ребенка.

По версии следствия, все трое с марта по июнь 2022 года входили в террористическую ячейку, созданную службой безопасности Украины (СБУ) для убийства работников военно-гражданской администрации Херсонской области и иных лиц, выступающих за проведение российскими войсками СВО.

В апреле 2025 года фигуранты расстреляли общественного деятеля Валерия Кулешова, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на территории Украины. В июне в Херсоне подорвали автомобиль с начальником департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрием Савлученко, в результате чего тот погиб на месте.

Также подсудимым вменяют подготовку подрыва Владимира Сальдо в июне 2022 года. По версии следствия, Александр Кручиненко начинил 500 гр взрывчатки огнетушитель, который впоследствии оставили у входа в ресторан «Ностальжи», где периодически обедал чиновник. Однако устройство сработало преждевременно, никто не пострадал.

Фигуранты признали, что фактически все происходило так, как описано в деле, однако не согласились с тем, что их деяния квалифицировали как акт международного терроризма. «Я признаю полностью свою вину в убийствах, но не признаю верной квалификацию. Там пострадали все граждане Украины, гражданин Украины, и это все было до референдума, то есть на территории Украины»,— пояснил Николай Семенюк.

Потерпевшими по делу признаны родственники погибших и Владимир Сальдо. На заседании по видеосвязи из суда в Краснодаре выступила мать погибшего Дмитрия Савлученко. Она рассказала о поступавших им угрозах в интернете, об обстоятельствах гибели сына, о его работе и политических взглядах. Подсудимые задавали потерпевшей вопросы, в частности о том, что ее сын внесен в некий список госизменников Украины, имел незарегистрированное оружие и хранил в рабочем кабинете крупные суммы денег. Женщина заявила, что ей обо всем этом неизвестно.

Показания Владимира Сальдо были зачитаны прокурором. Из них стало известно, что чиновник также с 2022 года получал угрозы в украинских социальных сетях

«Мне был причинен моральный вред, больше никакой. В настоящее время не желаю взыскивать [компенсацию] за моральный вред»,— также передал прокурор слова из показаний Владимира Сальдо.

Судья объявил перерыв до 9 июля. Ожидается, что на следующем заседании будут проходить допросы свидетелей.

Мария Иванова