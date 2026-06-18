Собянин: пожар на НПЗ в Капотне в основном локализован

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне, начавшийся сегодня утром из-за атаки БПЛА, локализован. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага»,— написал господин Собянин в «Максе». Он добавил, что «на заводе пострадавших нет».

Утром в Капотне вводили ограничения для движения транспорта. На юго-востоке Москвы перекрывали МКАД и несколько улиц.

В прошлый раз НПЗ в Капотне подвергся атаке 16 июня. Тогда в МЧС заявили, что происшествие не отразилось на функционировании предприятия. Сегодня Комплекс городского хозяйства Москвы заявил о штатной работе всех АЗС в Москве.