Собянин: пожар на НПЗ в Капотне в основном локализован
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне, начавшийся сегодня утром из-за атаки БПЛА, локализован. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага»,— написал господин Собянин в «Максе». Он добавил, что «на заводе пострадавших нет».
Утром в Капотне вводили ограничения для движения транспорта. На юго-востоке Москвы перекрывали МКАД и несколько улиц.
В прошлый раз НПЗ в Капотне подвергся атаке 16 июня. Тогда в МЧС заявили, что происшествие не отразилось на функционировании предприятия. Сегодня Комплекс городского хозяйства Москвы заявил о штатной работе всех АЗС в Москве.
Сегодняшняя атака на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне является повторной, так как аналогичный инцидент произошел два дня назад, 16 июня 2026 года. Тогда также сообщалось о тушении пожара на НПЗ, и, как и в текущем случае, мэр Сергей Собянин заявлял, что пострадавших нет, а происшествие не сказалось на функционировании предприятия. В обоих случаях движение транспорта в районе Капотни временно ограничивалось из-за атаки беспилотников.
Атаки дронов на Москву и Подмосковье в целом стали регулярными. Например, 18 июня 2026 года на подлете к Москве было сбито до 180 беспилотников, которые также повредили торговые центры «Садовод» и «Белая Дача», а также другие объекты в Подмосковье. Подобные массированные атаки приводят к временным ограничениям в работе московских аэропортов и приостановке рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно информирует о количестве сбитых беспилотников и последствиях таких атак.