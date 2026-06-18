Мэрия сообщила о штатной работе всех АЗС в Москве

Автозаправочные станции в Москве работают в штатном режиме. Об этом сообщил столичный Комплекс городского хозяйства.

«В связи с поступающими запросами Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме»,— указано в заявлении.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 июня заявил, что объект Московского нефтеперерабатывающего завода (входит в структуру «Газпром нефти») получил повреждения в результате атаки беспилотников. В МЧС позднее сообщили, что происшествие не отразилось на функционировании предприятия. В «Газпром нефти» сообщали, что все АЗС сети работают в штатном режиме без ограничений. Утром 18 июня мэр сообщил о повторной атаке на МНПЗ.