В Капотне потушили пожар на НПЗ

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС. В ведомстве подчеркнули, что «инцидент не отразился на функционировании предприятия».

«Ситуация на МНПЗ стабилизирована», — отметили спасатели.

Пожар начался утром 16 июня после удара беспилотника. Данные о пострадавших не поступали. В Капотне ограничивали движение транспорта на нескольких улицах и съездах с МКАД.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь и утро в столичном регионе сбили 60 БПЛА. В московских аэропортах вводили ограничения.