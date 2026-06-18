«Собачье сердце», Орфей, легенды русского рока и МТВ-хиты

В эти выходные жителей и гостей Краснодара ждет разнообразная программа различных мероприятий. В городе пройдут концерты, выставки, покажут спектакли по мотивам культовых литературных произведений и представят новинки в кинотеатрах. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Афанасьев Фото: Александр Афанасьев

Какие концерты посетить

19 июня в 20:30 в амфитеатре парка Краснодар состоится концерт «Lumisfera. Мировые хиты» в парке при свечах. В программе «Великие хиты и 3000 свечей» — это саундтреки из любимых фильмов, песни Ханса Циммера, Ланы Дель Рэй, Антонио Вивальди, Ирумы, Адель и других.

Стоимость билетов — от 3400 рублей. (6+)

19 июня в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет рок-концерт «Легенды Русского Рока!». Как сообщают организаторы, группа «РазДва» подготовила мощную программу: каверы на песни «Агата Кристи», «Алиса», «Кино», «Сектор Газа», «Мумий Тролль» и других легенд русского рока!

Стоимость билетов — от 100 рублей. (18+)

20 июня в 17:00 в Филармонии им. Григория Пономаренко запланирован концерт «В кругу любимых песен». В программе — яркие вокальные и танцевальные номера от лучших коллективов и солистов филармонии: Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Н. В. Кубаря», ансамбли «Гильце» и «Скрыня», заслуженная артистка Краснодарского края Елена Быкова.

Стоимость билетов — от 300 рублей. (6+)

20 июня в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт «МТВ-хиты: Linkin Park, Nirvana и другие». Как говорится в описании к мероприятию, на сцене выступит группа Laav с рок- и поп-хитами 90-х и нулевых — прозвучат песни Linkin Park, 30 Seconds to Mars, Nirvana, Papa Roach, Blink 182, Deftones, Prodigy, Korn, Rasmus, Three Days Grace и других.

Стоимость билетов — от 900 рублей. (18+)

21 июня в 20:00 в The Rock Bar пройдет концерт группы «Те100стерон». Золотые хиты и новые песни в программе «Для влюбленных...», обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 2500 рублей. (18+)

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Какие спектакли посмотреть

19 и 20 июня в Театре современного искусства представят пластический спектакль «Орфей. Шепот в сумерках». В постановке миф об Орфее раскрывается как сюрреалистическое, почти сновидческое пространство, где границы между реальностью и бессознательным стираются. Герой спускается в тьму собственного подсознания, чтобы найти утраченную часть себя — и сталкивается с тем, что невозможно объяснить словами. В описании говорится, что пластика, звук и визуальный образ соединяются в атмосферу тревожного сна, где каждое движение — это поиск, страх и попытка услышать свою внутреннюю мелодию.

Стоимость билетов — от 550 рублей. (12+)

19 июня в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького состоится показ спектакля «Собачье сердце» по одноименному произведению М.А. Булгакова. Это история о том, как во времена масштабных медицинских опытов во благо человечества, на второй, а то и третий план неожиданно удаляется самое ценное в нашем мире — сама человечность. История чудного Профессора Преображенского — история большой надежды и глобального разочарования, ведь, идущий против природы, он так и не сумел создать идеального члена общества.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (16+)

20 июня в 18.00 в Театре драмы им. М. Горького зрителям покажут драматический спектакль «Театр». Это бенефисный спектакль к юбилею заслуженной артистки России Веры Великановой, которая сыграет героиню Джулию Ламберт, которая является признанной театральной актрисой, вступившей в странные отношения с одним из многочисленных поклонников, Томом Феннелом. Он очаровывает ее, восторгается, дарит ей моменты любви, которые не бывали с ней ранее. Помимо того, что юноша быстро входит к ней в доверие, он так же быстро начинает манипулировать ею, вгоняя ее в зависимость от этой молодости, красоты, энергии.

Стоимость билетов — от 400 рублей. (18+)

21 июня в 11:00 в Филармонии им. Григория Пономаренко представят одноактный балет для детей «Золотая рыбка». Это история о том, как жили-были старик со старухой у самого синего моря... Поймал старик рыбку, да непростую, а золотую — Владычицу морскую. Обещала она ему любое желание за свободу. Отпустил он ее по доброте своей, да только бабке это не понравилось.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (6+)

21 июня в 14:00 и в 17:00 в театре Veritas пройдет драматический спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». В описании говорится, что произведение «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» очень напоминает жизнь современного подростка. Каждый из нас боится совершать ошибки и как-то неверно выделиться из толпы. И иногда мы слепо идем за трендами и массой, чтобы не отличаться ото всех остальных.

Стоимость билетов — от 700 рублей. (0+)

21 июня в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького зрителям покажут драматическую постановку «Анна Каренина» по одноименному произведению Л.Н. Толстого. Для режиссера история великосветской дамы, бросившейся под паровоз, — прежде всего попытка пристальней вглядеться в человека и понять его природу. На сцене зритель увидит только главных героев романа. Спектакль расскажет о любви, устройстве семьи, измене и правде, которая вдруг становится тяжким бременем для человека, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (18+)

21 июня в 20:30 в Одном театре покажут экспериментальную постановку «Proгон». На афише значится, что это «экзистенциально-психоделический экзерсис, осложненный любовными многоугольниками» — любовь тут как осложнение и обострение и без того сложных отношений в маленькой компании, в которой полным-полно больших секретов.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. (18+)

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Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров выходит новый фильм в жанре ужасов — «Колония». Это история о том, как во время конференции по биотехнологиям, проходящей в высотном здании торгового центра, происходит акт биотерроризма — опасный вирус вырывается на свободу и начинает превращать людей в агрессивных тварей. Власти закрывают небоскреб на карантин, а немногим уцелевшим приходится своими силами противостоять жутким существам, которые обладают коллективным разумом и эволюционируют с ужасающей скоростью.

Стоимость билетов — от 660 рублей. (18+)

Для любителей комедийных приключений в кинотеатрах показывают «Холоп 3». По сюжету, супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (16+)

На экранах также историческая драма «Давление». События происходят в июне 1944 года, высадка в Нормандии, крупнейшая морская десантная операция, уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается лишь 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, но от этого зависит судьба всего Западного фронта, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 590 рублей. (18+)

Для самых юных зрителей в кинотеатрах показывают новый мультфильм «Зверолюция». По сюжету,ппосле того, как Зои и ее питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируются. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зои — острые когти, звериную силу и дикий нрав. Теперь ей предстоит возглавить совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир.

Стоимость билетов — от 250 рублей. (6+)

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Куда сходить еще

20 июня в 18:00 в стендап-баре «Маяковский» состоится юмористическое шоу «Опытный микрофон». На сцене проверять свои новые шутки будут только опытные комики, у которых миллионы просмотров в соцсетях и тысячи просмотров на различных видеохостингах.

Стоимость билетов — от 300 рублей. (18+)

Жители и гости Краснодара могут посетить историческую выставку «Первые в космосе» в Музее-заповеднике им. Фелицына. Она освещает основные этапы освоения космического пространства и биографии выдающихся отечественных ученых и конструкторов, внесших огромный вклад в развитие не только отечественного, но и мирового космического движения.

Стоимость билетов — от 140 рублей. (0+)

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