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СКР опросил более 40 потерпевших по делу об атаке ВСУ на автобус из Белоруссии

Следователи признали потерпевшими 19 детей и 22 взрослых по делу об атаке украинского беспилотника на автобус из Белоруссии в Брянской области. Их всех допросили, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Сотрудники ведомства нашли на месте происшествия фрагменты фюзеляжа, поражающие элементы и электронные компоненты беспилотника. По делу назначили различные экспертизы, включая взрывотехническую-криминалистическую и автотехническую.

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Атака на автобус произошла утром 17 июня на трассе «Брянск – Новозыбков» возле деревни Нельжичи. Всего в нем ехали 44 пассажира, из которых 28 — члены подростковой футбольной команды. По последней информации, ранены восемь человек, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Погибла сопровождавшая команду женщина.

Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили дела о теракте, власти республики потребовали объяснений от Украины. Генштаб ВСУ отверг обвинения в причастности к атаке. Белоруссия также инициировала внеочередную встречу постпредов СНГ.

Никита Черненко

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