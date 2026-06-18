В 35 школах Кубани откроют предпринимательские классы при поддержке КубГТУ

С 1 сентября 2026 года в Краснодарском крае заработает проект «Предпринимательские классы 2.0». В программу вошли 35 школ из 23 муниципалитетов региона. Координацию проекта поручили Кубанскому государственному технологическому университету, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГТУ Фото: пресс-служба КубГТУ

Программу разработали на факультете экономики, управления и бизнеса вуза. Для учеников 10–11-х классов подготовили курс «Предпринимательское мышление». Преподаватели университета будут сопровождать школы и оказывать методическую поддержку.

Школьники изучат основы экономики, финансовой грамотности и проектного управления. Программа также включает развитие навыков командной работы, публичных выступлений и анализа бизнес-идей. Участников будут обучать работе с кейсами, подготовке проектов и их презентации экспертам.

Особое внимание уделят практической части обучения. Старшеклассники смогут пройти весь цикл подготовки проекта — от идеи и постановки задачи до расчета экономической составляющей и защиты готовой работы. В вузе считают, что такой формат позволит школьникам получить прикладные навыки и познакомиться с современными требованиями экономики.

В министерстве образования и науки Краснодарского края сообщили, что проект направлен на развитие предпринимательского мышления и подготовку школьников к профессиональному самоопределению. В ведомстве отметили, что современные работодатели заинтересованы не только в профильных знаниях выпускников, но и в умении принимать решения, работать в команде и оценивать риски.

В Краснодарском крае уже действуют профильные инженерные, технологические, медицинские и педагогические классы. По данным региональных властей, такие направления работают более чем в 900 школах региона.

Мария Удовик