На Дону на лекарства для льготников направили 9,6 млрд рублей

На лекарственное обеспечение льготников в 2026 году в Ростовской области направлено более 9,6 млрд руб. Контрактация выполнена на 100%. На данный момент выписано более 3 млн рецептов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он отметил, что по федеральной программе право на бесплатные лекарства имеют 480 тыс. жителей области, по региональной — еще 359 тыс.

Чтобы избежать сложности с получением рецептов, губернатор поставил задачу к ноябрю 2026 года представить план перехода на электронный рецепт с QR-кодом, что упростит и ускорит получение лекарств для всех льготников.

Наталья Белоштейн