В Ростове приостановили строительство забора возле часовни храма Сурб-Хач

В Ростове-на-Дону приостановлено строительство забора вокруг часовни храма Сурб-Хач. Ранее общественники и посетители находящегося рядом родника выразили озабоченность из-за возможного ограничения доступа к нему. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил заместитель главы администрации города Андрей Косенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «ВКонтакте» замглавы администрации Андрея Косенко Фото: страница «ВКонтакте» замглавы администрации Андрея Косенко

По данным господина Косенко, церковь не имеет планов построить рядом с часовней трапезную или другие объекты. Также горожане указывали на то, что возле родника проводилась вырубка деревьев. Чиновник пояснил, что на возле часовни вырубали только сорную растительность, скопление которой препятствовало уборке мусора.

«Возле родника расположена часовня XVIII века, имеющая статус объекта культурного наследия федерального значения. При этом некоторыми несознательными гражданами территория часовни регулярно загрязняется мусором. И это несмотря на наличие вокруг достаточного количества урн. Чтобы пресечь загрязнение территории, церковь решила оградить часовню забором. Сейчас работы приостановлены, поскольку администрация храма оформляет необходимые разрешения в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Никаких планов по строительству трапезной, или иных объектов возле родника церковь не имеет. Также как и не имеет намерений ограничивать доступ к роднику отдыхающих на территории, принадлежащей храму. Настоятель это подтвердил»,— написал господин Косенко.

Наталья Шинкарева