Ростов возглавил региональный рейтинг по количеству некачественных продуктов

В 2025 году в Ростовской области проверили более 3,3 тыс. проб продовольственных товаров. Из них 144 образца (4,3%) не соответствовали установленным стандартам. Наибольшее количество несоответствующих проб пищевых продуктов по органолептическим и физико-химическим показателям обнаружено в Ростове-на-Дону (40 из 144). Соответствующая информация содержится в годовом отчете Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Второе место по количеству нарушений занимает Шахты, где из 144 проверенных проб 12 оказались несоответствующими. На третьем месте — Аксайский район с 11 пробами, не соответствующими установленным стандартам.

В ходе проверки качества продукции чаще всего не соответствовали нормам образцы молока и молочных изделий (69 из 144 проб). Рыба также не соответствовала стандартам (20 из 144 проб), как и птица, яйца и продукты их переработки (10 из 144 проб). Были обнаружены шесть образцов некачественного мяса.

Кроме этого, из 626 проб 79 не соответствовали стандартам по показателям фальсификации, что составляет 12,6%. Также эксперты проверили 133 образца импортных товаров, и только одна проба рыбной продукции не соответствовала требованиям.

Наталья Белоштейн