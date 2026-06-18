Автобусы временно изменили маршруты в московской Капотне

Некоторые автобусы временно изменили маршруты следования в московском районе Капотня. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

«Изменены трассы маршрутов автобусов в районе Капотни. Со стороны МКАДа: с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655. Со стороны улицы Белореченской: с710, с744, с768, с867, с754, м72, с9»,— уточняется в заявлении.

Пассажиров призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Автобусы 436 идут по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте; с394 идут по МКАД с разворотом на 15-м километре МКАД, без заезда на улицу Верхние Поля; с744 идут по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк; 739к идут по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе.

В ночь с 17 на 18 июня произошла масштабная атака дронов на российские регионы. Силы ПВО за ночь сбили над Россией 555 беспилотников, из них 194 — над Москвой. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что несколько беспилотников попали в НПЗ в Капотне. В связи с этим на юго-востоке Москвы частично ограничили проезд автотранспорта.

Кроме того, обломки БПЛА повредили одно из зданий торгового комплекса «Садовод». Из-за падения обломков дронов ВСУ на кровлю ТЦ «Белая Дача» начался пожар. Сам торговый центр временно закрыт.