Автобусы временно изменили маршруты в московской Капотне
Некоторые автобусы временно изменили маршруты следования в московском районе Капотня. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.
«Изменены трассы маршрутов автобусов в районе Капотни. Со стороны МКАДа: с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655. Со стороны улицы Белореченской: с710, с744, с768, с867, с754, м72, с9»,— уточняется в заявлении.
Пассажиров призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Автобусы 436 идут по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте; с394 идут по МКАД с разворотом на 15-м километре МКАД, без заезда на улицу Верхние Поля; с744 идут по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк; 739к идут по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе.
В ночь с 17 на 18 июня произошла масштабная атака дронов на российские регионы. Силы ПВО за ночь сбили над Россией 555 беспилотников, из них 194 — над Москвой. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что несколько беспилотников попали в НПЗ в Капотне. В связи с этим на юго-востоке Москвы частично ограничили проезд автотранспорта.
Кроме того, обломки БПЛА повредили одно из зданий торгового комплекса «Садовод». Из-за падения обломков дронов ВСУ на кровлю ТЦ «Белая Дача» начался пожар. Сам торговый центр временно закрыт.
Эта атака беспилотников на Москву в ночь с 17 на 18 июня является частью серии подобных инцидентов, наблюдаемых в столичном регионе. Так, ранее мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал об отражении атак БПЛА, летевших на город. Например, в мае 2026 года на подлете к Москве было сбито 17 беспилотников за одни сутки, а в июне того же года общее число уничтоженных БПЛА выросло до 20.
Подобные атаки часто приводят к временным ограничениям в работе московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево, которые приостанавливают прием и вылет рейсов. В некоторых случаях это также вызывало перекрытие дорожного движения, как это произошло сейчас в районе Капотни. Изменения в маршрутах общественного транспорта и ограничения для автомобилей являются стандартной мерой безопасности в таких ситуациях.