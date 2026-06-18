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Выборы депутатов Думы Ставрополья назначены на 20 сентября

В ходе заседания краевого парламента Ставрополья была назначена дата выборов депутатов думы региона. Они состоятся 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Думы Ставропольского края.

Фото: официальный сайт Думы Ставропольского края

Фото: официальный сайт Думы Ставропольского края

Выборы назначены в связи с истечением срока полномочий действующего созыва в сентябре 2026 года.

«В соответствии с федеральным и краевым законодательством днем голосования станет третье воскресенье сентября. Это связано с тем, что срок полномочий краевой Думы истекает в год выборов в Государственную Думу России»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

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