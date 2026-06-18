Выборы депутатов Думы Ставрополья назначены на 20 сентября
В ходе заседания краевого парламента Ставрополья была назначена дата выборов депутатов думы региона. Они состоятся 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Думы Ставропольского края.
Фото: официальный сайт Думы Ставропольского края
Выборы назначены в связи с истечением срока полномочий действующего созыва в сентябре 2026 года.
«В соответствии с федеральным и краевым законодательством днем голосования станет третье воскресенье сентября. Это связано с тем, что срок полномочий краевой Думы истекает в год выборов в Государственную Думу России»,— говорится в сообщении.