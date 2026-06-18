На Дону суд рассмотрит иск о возмещении вреда кургану на 2,7 млн рублей

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области подал иск в Арбитражный к ООО «Т-Транс». Поводом стал ущерб, нанесенный в ходе земляных работ объекту археологического наследия федерального значения — курганной группе «Песчанокопский I». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Истец требует взыскать с ответчика в доход бюджета Ростовской области более 2,7 млн руб. Именно в такую сумму оценили стоимость спасательных археологических полевых работ, а также обязательство провести такие работы на сохранившейся части памятника.

По данным портала rusprofile, ООО «Т-Транс» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в конце 2020 года и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. В 2025 году выручка составила 10,1 млрд руб., что на 46,6% ниже показателя 2024 года (18,9 млрд руб.). При этом чистая прибыль сократилась еще более значительно — на 91,3%, с 1,15 млрд до 99,9 млн руб. Юридическая активность ООО «Т-Транс» весьма заметна. В арбитражных судах компания участвует в 95 делах на общую сумму около 1,75 млрд руб.

На заседании 28 мая 2026 года суд удовлетворил ходатайство истца и привлек к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований министерство транспорта Ростовской области. Заседание перенесено на 24 июня.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что комитет по охране объектов культурного наследия обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать с АО «Табунщиковский» ущерб за уничтожение древнего курганного могильника «Гривенный I».

Константин Соловьев