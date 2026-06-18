Комитет по охране ОКН пытается взыскать с сельхозпредприятия ущерб за уничтожение кургана

Комитет по охране объектов культурного наследия обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать с АО «Табунщиковский» ущерб за уничтожение древнего курганного могильника «Гривенный I». Об этом сообщает Donnews со ссылкой на пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, сумма ущерба составляет 7 млн руб. «Помимо денежной компенсации, комитет требует обязать предприятие провести спасательные археологические работы и принять меры по восстановлению выявленного курганного могильника»,— говорится в сообщении.

По мнению истца, собственник и арендатор земли допустил «грубое нарушение действующего законодательства».

Курганный могильник «Гривенный I» был признан выявленным объектом археологического наследия в 2021 году.

Наталья Шинкарева