Сотрудникам силовых ведомств на Ставрополье назначат ежемесячную выплату

Депутаты Думы Ставропольского края приняли новый региональный закон, согласно которому в регионе с 1 июля по 31 декабря 2026 года для сотрудников правоохранительных ведомств будет действовать выплата в 6 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, новый закон направлен «на укрепление социальной защищенности сотрудников». На исполнение правового акта из регионального бюджета выделено более 167 млн руб.

«Нововведение коснется более 4,6 тысячи человек, исполняющих служебные обязанности на территории Ставрополья. В их числе – младший начальствующий состав подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, изоляторов временного содержания, кинологической службы, подразделений по делам несовершеннолетних, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, регионального Управления ФСИН, органов внутренних дел на транспорте»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева