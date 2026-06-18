Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю с двумя детьми в Брянской области
В селе Чуровичи Климовского района украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с матерью и двумя дочерьми. Обе девочки получили ранения, их госпитализировали. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
По словам главы региона, дрон целенаправленно преследовал автомобиль. Врачи оценивают состояние одной из девочек как тяжелое. Господин Ковальчук поставил ситуацию на личный контроль.
17 июня в Брянской области под удар беспилотника ВСУ попал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Пострадали семь человек, включая пятерых детей, погибла сопровождавшая команду женщина. Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили дела о теракте. Республика потребовала от Украины объяснений по поводу произошедшего.
Атаки украинских беспилотников на населенные пункты и гражданские объекты в Брянской области стали регулярными. В течение последнего года зафиксированы множественные инциденты, в том числе с пострадавшими среди мирного населения и детей. Например, в августе 2025 года в селе Чуровичи Брянской области, где произошел текущий инцидент, уже была атака БПЛА на гражданский автомобиль, в котором находились женщина и ребенок. Тогда губернатор региона отмечал, что угрозы их здоровью нет.
Помимо этого, в июне 2026 года в Трубчевском районе области от удара дрона-камикадзе пострадали четыре ребенка и один взрослый. Также в начале июня 2026 года шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА во дворе многоквартирного дома в Брянской области. Эти случаи подчеркивают постоянную угрозу и риски для мирных жителей региона, особенно для детей, которые становятся жертвами атак.