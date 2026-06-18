Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю с двумя детьми в Брянской области

В селе Чуровичи Климовского района украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с матерью и двумя дочерьми. Обе девочки получили ранения, их госпитализировали. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По словам главы региона, дрон целенаправленно преследовал автомобиль. Врачи оценивают состояние одной из девочек как тяжелое. Господин Ковальчук поставил ситуацию на личный контроль.

17 июня в Брянской области под удар беспилотника ВСУ попал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Пострадали семь человек, включая пятерых детей, погибла сопровождавшая команду женщина. Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили дела о теракте. Республика потребовала от Украины объяснений по поводу произошедшего.

Никита Черненко