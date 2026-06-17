СК Белоруссии возбудил дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из республики

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о теракте после попадания украинского беспилотника в автобус, ехавший из Гомеля в Геленджик. Об этом сообщил председатель белорусского СК Константин Бычек.

Глава ведомства отметил, что белорусские следователи работают в тесном взаимодействии с коллегами из СКР. Их отправили в Россию для помощи в расследовании.

Атака на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области произошла на трассе А240 в Брянской области. Всего в автобусе ехали 44 пассажира, в том числе 28 детей. Пострадали семеро человек, включая пятерых несовершеннолетних, погибла сопровождающая команду женщина. СКР возбудил дело о теракте.

Никита Черненко