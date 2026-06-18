МегаФон прокачал сеть в Дагомысе

Жители и туристы, посещающие один из популярных районов Сочи, теперь могут загружать необходимые цифровые сервисы со скоростью до 150 Мбит/с. Инженеры оператора провели работы по улучшению качества связи.

Фото: пресс-служба МегаФон

Специалисты МегаФона модернизировали телекоммуникационную инфраструктуру в Дагомысе. Основные работы проведены в жилом массиве рядом с трассой, ведущей в Сочи,— районе с традиционно высокой транспортной и пассажирской нагрузкой. Улучшения затронули также местную городскую больницу, обеспечив более стабильную и качественную связь для медицинского персонала и пациентов.

Оператор установил дополнительное телекоммуникационное оборудование, поддерживающее низкочастотный диапазон. Такая технология существенно увеличивает покрытие сети, повышает проникающую способность сигнала — в том числе в условиях плотной застройки и сложной городской среды.

«В нашем регионе расположены круглогодичные курорты, однако, традиционно именно летом туристический поток увеличивается. К июню в Дагомысе он вырос на 40% в сравнении с началом года. Мы заранее улучшили сеть в местах, где уже наблюдался сезонный рост использования онлайн-сервисов»,— добавил Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

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