Лукашенко поручил запретить выезд детских групп за границу без госконтроля и разрешения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без госнадзора и разрешения, передает агентство БЕЛТА.

«Я не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми: надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения»,— пояснил господин Лукашенко.

Белорусский президент обратил внимание, что родители организовали поездку детей в Геленджик не для отдыха, а для тренировок по футболу. «Слушайте, у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает»,— указал Александр Лукашенко. Он при этом призвал не предъявлять никаких претензий к частной компании, устроившей поездку, а лишь «аккуратнее к этому относиться».

По словам господина Лукашенко, атака беспилотника ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области — это провокация и прямое нарушение международных договоренностей. Он подчеркнул, что «война сегодня не просто где-то далеко», а буквально «за забором, а иногда и ближе».

17 июня беспилотник ударил по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. Футболисты ехали на отдых в Геленджик. В автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей. При ударе погибла сопровождавшая их женщина. Пострадали семеро человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Российский Следственный комитет возбудил дело о теракте, белорусский — об акте терроризма.