Лукашенко назвал провокацией удар ВСУ по автобусу с детьми, ехавшему в Геленджик

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что атака украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области является провокацией и прямым нарушением международных договоренностей. Автобус следовал в Геленджик, сообщает БелТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Александра Лукашенко, транспорт с футбольной командой атаковали несколько украинских БПЛА. Инцидент произошел днем 17 июня. В результате пострадали восемь человек, среди которых шесть детей, погибла сопровождавшая их женщина.

«Я не единожды предупреждал — война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Свидетельством тому являются разного рода провокации»,— цитирует БелТА главу Беларуси.

Алина Зорина