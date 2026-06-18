Лукашенко объяснил транспортировку раненых при ударе по автобусу в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пострадавших при ударе БПЛА по автобусу белорусов необходимо лечить в своей стране. Он также поблагодарил Россию за предложение помощи.

«Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Мы можем сами это сделать»,— заявил белорусский президент (цитата по БЕЛТА). Он отметил, что пострадавших госпитализируют в больницы Гомеля и Минска.

Александр Лукашенко подчеркнул, что дети, в том числе тяжело раненые, должны быть обязательно спасены. «Остальных по домам отправить. Пусть занимаются спортом здесь»,— сказал белорусский президент.

О транспортировке пострадавших граждан Белоруссии на родину сообщил также врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, российские доктора сработали оперативно и профессионально. «Но всем хочется домой, где и родные стены лечат»,— указал господин Ковальчук.

17 июня беспилотник ударил по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. Футболисты ехали на отдых в Геленджик. В автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей. При ударе погибла сопровождавшая их женщина. Пострадали семеро человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Российский Следственный комитет возбудил дело о теракте, белорусский — об акте терроризма. МИД Белоруссии из-за атаки вызвал временного поверенного Украины.