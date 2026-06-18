Лукашенко объяснил транспортировку раненых при ударе по автобусу в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пострадавших при ударе БПЛА по автобусу белорусов необходимо лечить в своей стране. Он также поблагодарил Россию за предложение помощи.
«Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Мы можем сами это сделать»,— заявил белорусский президент (цитата по БЕЛТА). Он отметил, что пострадавших госпитализируют в больницы Гомеля и Минска.
Александр Лукашенко подчеркнул, что дети, в том числе тяжело раненые, должны быть обязательно спасены. «Остальных по домам отправить. Пусть занимаются спортом здесь»,— сказал белорусский президент.
О транспортировке пострадавших граждан Белоруссии на родину сообщил также врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, российские доктора сработали оперативно и профессионально. «Но всем хочется домой, где и родные стены лечат»,— указал господин Ковальчук.
17 июня беспилотник ударил по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. Футболисты ехали на отдых в Геленджик. В автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей. При ударе погибла сопровождавшая их женщина. Пострадали семеро человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Российский Следственный комитет возбудил дело о теракте, белорусский — об акте терроризма. МИД Белоруссии из-за атаки вызвал временного поверенного Украины.
Александр Лукашенко озабочен поддержанием стабильности в Белоруссии на фоне усиливающейся агрессии. Так, он ранее комментировал инциденты вроде сбитых под Ярославлем дронов, которые, по его словам, летели через Белоруссию из Украины, а также заявлял о повышенной боеготовности белорусских войск после крушения воздушных судов под Брянском. Президент Белоруссии также утверждал, что ему известны планы США по эскалации конфликта через атаки на инфраструктуру Белоруссии украинскими силами.
В связи с атакой на автобус с детьми, Александр Лукашенко подчеркнул, что подобные инциденты являются «провокациями» и «прямым нарушением договоренностей». Он призвал родителей временно воздержаться от зарубежных поездок с детьми и сосредоточиться на занятиях спортом внутри страны, так как «в тихой, спокойной стране» Белоруссии для этого есть все условия. Также, по его поручению, планируется запретить выезд детских групп за границу без контроля и разрешений от государства, чтобы избежать подобных инцидентов и обеспечить безопасность детей.