МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Украины после атаки ВСУ на автобус

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой БПЛА на автобус под Брянском. Об этом рассказал представитель дипведомства Руслан Варанков журналистам, передает телеканал СТВ.

Господин Варанков подчеркнул, что Минск решительно осуждает «этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания». Белоруссия требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, а также незамедлительного и объективного расследования происшествия.

17 июня беспилотник ударил по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. Футболисты ехали на отдых в Геленджик. В автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей. При ударе погибла сопровождавшая их женщина. Пострадали семеро человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Российский Следственный комитет возбудил дело о теракте, белорусский — об акте терроризма.