Оперетта «Сильва», киноклассика Федерико Феллини и выставка современного искусства

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить живые концерты, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также послушать лекцию о рассказе Ивана Бунина и побывать на выставке о памяти, детстве и летних каникулах. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



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Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

19 июня в 19:00 в ростовской филармонии оркестр им. Еждика сыграет концерт «Под небом Парижа». В программе — мелодии из кинофильмов «Шербургские зонтики», «Приключения раввина Якова», «Мужчина и женщина», «Человек оркестр», «Жандарм из Сен-Тропе», а также песни из репертуара Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Джо Дассена и многих других.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

В пятницу в 22:00 в джаз-клубе «Эссе» пройдет «Ночь фанка». Ответственным за музыку будет диджей Владимир Чен (DJChensky). Фанк нацелен на очень долгие танцы. Музыканты акцентируются не на мелодии или последовательности аккордов, а на груве — это особое «качающее» ощущение, которое создает ритмсекция: бас, барабаны и клавишные. Классикой фанка, например, считаются композиции Джеймса Брауна Funky Drummer и Papa’s Got a Brand New Bag.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

20 июня в 20:00 в Буду Dive Bar на летней площадке пройдет концерт ростовской кавер-группы Ghost Buskers с хором. В программе – зарубежные и отечественные хиты разных лет. На сцене одновременно выступят более 30 музыкантов: духовая секция, струнная секция, гитаристы, клавишники, барабанщик и хор.

Стоимость билетов – от 1500 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

Театр драмы им. Горького 19 июня в 19:00 покажет спектакль «Вышел ангел из тумана…». Это история о том, что ничего нет дороже и важнее семьи. Главная героиня Екатерина Кондратьевна (народная артистка России Татьяна Шкрабак) — счастливая мама двоих замечательных взрослых сыновей. В день своего рождения она внезапно узнает, что ее дети давно и очень крепко поссорились. И чтобы помирить их, должно случиться настоящее чудо.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

«Наш театр» 19 июня в 20:00 покажет комедию «Старинные часы». Спектакль поставлен по мотивам пьесы Леонида Филатова «Часы с кукушкой». Как сказано в аннотации, это очень добрая, ироничная и музыкальная история о времени, антиквариате и любви. Каждый зритель станет гостем уютной квартиры, где к супругам Кузнецовым со странным визитом приезжает совсем уж неожиданный гость. Однако это история не про законы гостеприимства и правила этикета. Вопрос в том, сможет ли между давними супругами вновь разгореться искреннее чувство.

Стоимость билетов — 1500 руб. (12+)

Музыкальный театр Ростова 20 июня в 18:00 покажет оперетту «Сильва». Она написана венгерским композитором Имре Кальманом в 1915 году. Главная героиня Сильва Вареску становится звездой Будапештского варьете. Сильва любит молодого аристократа Эдвина, но их брак невозможен из-за социального неравенства. Тем не менее, перед отъездом в полк Эдвин приглашает нотариуса, и за кулисами происходит помолвка между Эдвином и Сильвой. Уже после отъезда Эдвина выясняется, что он помолвлен с другой.

Стоимость билетов – от 2500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Ростова в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — военную драму «Давление» Энтони Мараса с Эндрю Скоттом в главной роли. По сюжету, метеоролог принимает судьбоносное решение, от которого зависит одно из ключевых событий Второй мировой войны.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

В пятницу и в выходные в кинотеатре «Киномакс IMAX» пройдут показы авторского фильма Федерико Феллини «8 с половиной» 1963 года. В фильме сыграли Марчелло Мастроянни, Клаудия Кардинале и Анук Эме. Картина получила два «Оскара». Главный герой — измотанный режиссер, который погружается в водоворот воспоминаний и фантазий, где невозможно отличить вымысел от реальности.

Стоимость билетов — от 410 руб. (18+)

В кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» в пятницу и в выходные можно посмотреть документальный дебют Софии Копполы, созданный студией A24, — портрет звездного дизайнера Марка Джейкобса, в котором Коппола видит в первую очередь друга юности.

Стоимость билетов — 1500 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В ростовской галерее современного искусства Culture продолжает работу выставка «Больше не будет», куратором которой стала культурный обозреватель Виктория Мизиано. На выставке представлены работы более 20 художников из разных регионов России, изучая которые зрители могут проникнуться одним из самых универсальных человеческих опытов — памятью о детстве и ощущении времени, которое невозможно вернуть.

Стоимость билетов — 300 руб. (0+)

20 июня в 12:00 в бутик-отеле «39» пройдет встреча литературного клуба «12». На ней пройдет обсуждение рассказа Ивана Бунина «Солнечный удар».

Стоимость билетов — 2100 руб. (18+)

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