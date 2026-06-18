Кисловодский суд разрешил спор между двумя «Союзмультфильмами»

Кисловодским городским судом удовлетворил исковые требования АО «Киностудия «Союзмультфильм» к ООО «Союзмультфильм». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным портала rusprofile, АО «Киностудия «Союзмультфильм» основано в августе 2021 года и зарегистрировано в Москве. Компания специализируется на производстве анимационных фильмов — это ее основной вид деятельности. Филиалов и представительств у компании нет, география деятельности ограничена Москвой.

Суд установил, что на одном из маркетплейсов ответчик продавала товары, сходные с товарными знаками, принадлежащими истцам. В пользу «Союзмультфильма» с ООО взыскали компенсацию в 30 тыс. руб., судебные расходы, а также расходы по госпошлине.

Решение суда не вступило в законную силу.

Константин Соловьев