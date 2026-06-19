От музыкального ресторана до гастрономического театра

«Зайцы» на «Ленфильме»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан «Зайцы» Фото: ресторан «Зайцы»

Историческое пространство при киностудии «Ленфильм», где некогда гремел ресторан-сад «Аквариум», любимец богемы XIX века, обретает новую жизнь. 20 июня здесь открывается музыкальный ресторан «Зайцы», а главным аккордом премьерного вечера станет выступление ВИА «Пролетарское Танго».

Интерьер нового ресторана — дань уважения советскому конструктивизму: лакированное дерево, теплый свет, винтажный хрусталь, коллекционная мебель и множество деталей, создающих общее представление о концепции заведения.

За кухню «Зайцев» отвечает Николай Миркин, чей опыт работы в зарубежных ресторанах, отмеченных гидом Michelin, позволяет по-новому взглянуть на узнаваемые блюда и привычные для постсоветского пространства продукты. Его «Мимоза» — с крабом, салат «Столичный» — с колбасой из медвежатины, винегрет — с черносливом и под брусничной вуалью, тартар из квашеной капусты, а шпроты из корюшки с огуречным айоли.

Твист на любимые с детства десерты воплотила кондитер Марина Круч. Ее медовая «Картошка» встречается с мороженым из кваса, ананасы в желе из шампанского сияют золотом, «Бутылка кефира и полбатона» удивляют формой и содержанием, а смородиновый зефирный крем напоминает о беззаботном детстве на бабушкиной даче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Гранд Отель Европа» Фото: «Гранд Отель Европа»

«Алые паруса» в «Гранд Отеле Европа»

21 июня «Гранд Отель Европа» устраивает бранч «Алые паруса», посвящая его прекрасной петербургской традиции. В этот воскресный день в отреставрированном ресторане «Европа» будет звучать ностальгическая музыка в живом исполнении певца и мультиинструменталиста Сергея Веланда, шеф-повар Денис Соболев приготовит сезонные и фирменные блюда отеля, а кондитеры — джелато и сорбет.

Поздний завтрак, переходящий в обед, с XIX века является одной из любимых традицией петербуржцев и гостей города, и бранч с его беззаботной, элегантной и легкой атмосферой «дольче вита», поддерживает эту традицию. В меню — горячие и холодные закуски, морепродукты, мясные деликатесы и ассорти сыров, блюда русской, европейской и азиатской кухни. На станциях горячих блюд повара готовят мясные, рыбные и вегетарианские специалитеты, а любителей сладкого искушают изящные кондитерские «мелочи» с десертного стола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NAMA Фото: NAMA

NAMA: оммаж 2019 году

Аркадий Новиков и Антон Пинский открыли свой первый совместный ресторан в Санкт-Петербурге семь лет назад, в 2019 году. NAMA быстро стал заметной локацией на гастрономической карте города, и этим летом специальный гость — шеф-повар Виталий Хегай — перезагрузил меню, собрав в нем то, что формировало гастрономический почерк NAMA с первых дней.

Получился оммаж открытию проекта — Хегай не стал переосмысливать хиты под актуальные тренды, а постарался вернуть вкусы, по которым успели соскучиться.

В разделе роллов — классика, которая не стареет: «Филадельфия» с лососем и цедрой лимона, а также с угрем; ролл с лососем и угрем, дополненный манго и трюфельным айоли; хрустящий ролл с тунцом спайси.

В меню вернулись севиче из тунца с авокадо и лаймом, тартар из говядины с бататом фри и битые огурцы — те самые, с чесноком, кочудяном и кунжутным маслом, по рецепту семилетней давности.

Отдельный блок — блюда, с которыми гости ассоциируют первые годы работы ресторана. Кукси с говядиной, жареный рис с говядиной, креветками или курицей кацу, удон с тигровыми креветками. Для любителей рыбы и морепродуктов шеф приготовит лосося на гриле с рисом и омлетом, сибаса с соусом чили на сливочном масле и лепешку парата с креветками, авокадо и манговым айоли.

Нашлось место и азиатским тако — с лососем, тунцом или крабом,— а также зеленому салату с эдамаме и чукой и салату с креветками темпура под пармезаном.

Особая гордость проекта — соусы: унаги, трюфельный айоли, спайси, манговый, цитрусовый, кунжутный. К ним — бульон кукси, маринады, маринованные черри и лук шалот. В NAMA они никогда не были фоном — только основой композиции. Семь лет назад их запоминали с первого раза, и теперь они снова на тарелке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Бистротека» Фото: «Бистротека»

«Бистротека»: следуй за кроликами

19 июня в загородном отеле DUBKI («Дубки») бар и ресторан «Бистротека» проведет летний гриль-ужин под открытым небом. Шеф-повар Илья Борик, вдохновленный летними пикниками, будет готовить специальное меню. Шашлык из бедра цыпленка он замаринует в кефире, карри и укропе, бургеры приготовит с рубленым говяжьим бифштексом. Будет готовить свиные ребрышки-барбекю, охотничьи колбаски и, конечно, печеный картофель с чесноком.

А 21 июня уже на террасе самой «Бистротеки» пройдет совместный бранч с Tagliatella Caffe («Тальятели Кафе») — итальянским аперитивным баром от команды «Следуй за Кроликами»: гостей ждут общий стол закусок, сезонные коктейли от бар-леди Вероники Тимофеевой и Екатерины Беликовой, шумные разговоры и ощущение бесконечного лета. Главным героем воскресенья станет фирменный негрони-фонтан — одна из визитных карточек проекта. Атмосферу дополнит легкий DJ-сет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Futurist Фото: Futurist

Futurist: петербургские бранчи, глава 7

21 июня ресторан Futurist продолжит цикл петербургских бранчей — серию встреч с шеф-поварами, которые через собственные воспоминания и вкусовые ассоциации рассказывают истории о любимом городе.

Героем седьмой главы станет Владислав Савельев — бренд-шеф ресторанов Sixty Four («Шестьдесят четыре») и HYPE. Для бранча шеф подготовил специальное меню, вдохновленное Петербургом и его гастрономическими символами. Например, легендарная пышка у него не только выступает в привычной роли десерта, но и превращается в основу для бенедикта с лососем. Кроме этого блюда, в меню бранча — тартар из лосося с маринованной спаржей и соусом из копченого перца, жареный кальмар с брокколи и фундуком, говяжий язык с морковным пюре кимчи. А на десерт можно попробовать сладкую пышку с ванильным мороженым и кофейной карамелью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Regions Фото: Regions

Ресторан Regions: «Северный диалог» с театром

На один вечер, 21 июня, ресторан станет площадкой для специального бранча «Северный диалог» — коллаборации театра и гастрономии. Повод особенный: впервые Архангельский театр драмы привозит в Петербург сразу пять спектаклей. Бранч станет своеобразной гастрономической увертюрой к гастролям.

«Северный диалог» — это встреча двух искусств, где гастрономия продолжает театральное высказывание, а разговор за столом становится частью большого культурного опыта.

В программе не только авторский северный сет от Максима Ражева, но и иммерсивный мини-спектакль и открытый разговор о культуре Русского Севера, театре и гастрономии. Участниками встречи станут директор Архдрамы Сергей Самодов, главный режиссер Андрей Тимошенко, владелец и идеолог Regions Ярослав Янин и шеф-повар Максим Ражев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lotus Bistro Фото: Lotus Bistro

Lotus bistro: окно в Комарово

Lotus bistro и KGallery объединились во вдохновляющей летней коллаборации, поводом для которой послужила новая выставка. «Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой» — это проект-погружение в историю места, где жили и творили три поколения ленинградских и петербургских мастеров. В экспозиции представлено около 150 произведений, а также предметы из повседневной жизни, где творчество неотделимо от быта.

Одним из главных образов выставки стало окно в комаровском доме семьи художников, возле которого за столом собирались родные и друзья: смотрели в сад, болтали, рисовали друг друга. На обед готовили что-то несложное из свежих продуктов. Возрождая эту атмосферу, в Lotus bistro создали гастрономический дуэт: тартар из лосося с зеленым горошком, еловым понзу и папоротником и коктейль «Нацу/Лето»: на террасе ресторана, словно на веранде в Комарово, можно наслаждаться обедом, наблюдать за жизнью и, возможно, делать собственные наброски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MRZV Фото: MRZV

MRZV: три летние истории

В MRZV запустили трио коктейлей, вдохновленных интригующими историями, где смешались вымысел и реальность.

«Оливковый Гэтсби» рассказывает о том, как в Чикаго 1920-х годов некий итальянский бармен попытался произвести впечатление на девушку в красном платье. Он смешал сухой вермут, базилик и оливковое масло, а затем добавил игристое. Получился напиток, который оказался интереснее любого признания: травянистый, слегка солоноватый и пряный, с удивительно мягкой текстурой.

The Apple Wedding делится воспоминаниями о том, как один нормандский фермер решился пустить в ход кальвадос, который выдерживал со рождения дочери. В день ее свадьбы он открыл бутылку, добавил печеное яблоко, корицу, херес и лимон, а затем поднял бокал за счастье молодоженов: теплый, яблочный и немного пряный коктейль о любви, для которой не всегда нужны слова.

…Когда врач прописал пациентке жасминовый чай и белое вино, все выглядело вполне разумно. Пока она не начала добавлять туда джин… «Это же можжевельник. Почти лекарство»,— объясняла она. Так появился «Рецепт №7»: свежий цветочный коктейль с легкой кислинкой и характером человека, который иногда позволяет себе немного нарушать правила.

Светлана Куликова