Экс-судью Ставрополья Михаила Хрипунова заключат под стражу после санкции ВККС
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации официально санкционировала избрание самой строгой меры пресечения для Михаила Хрипунова, ранее занимавшего пост заместителя председателя Ставропольского краевого суда, который подозревается в коррупционных преступлениях, пишет РАПСИ.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Процессуальный барьер для заключения бывшего служителя Фемиды под стражу был снят 18 июня 2025 года. Председатель ВККС Владимир Попов публично объявил о согласии инстанции на исполнение судебного вердикта об аресте. «Дать согласие на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — зачитал резолюцию Владимир Попов.
Ранее, в мае нынешнего года, Верховный суд уже вынес постановление о помещении фигуранта в следственный изолятор. Специальная судебная коллегия высшей инстанции определила срок содержания под стражей продолжительностью в два месяца. Однако фактическое исполнение этого решения требовало отдельного одобрения квалификационной коллегии, которое теперь получено.
По материалам правоохранительных органов, преступный умысел включал два эпизода. Согласно первой версии следствия, экс-зампред согласился за вознаграждение повлиять на изменение меры пресечения для двоих обвиняемых. За перевод фигурантов из камер в условия домашнего ареста предполагался гонорар в размере 4 млн руб. Реализовать задуманное до конца, однако, не удалось, и денежные средства, как полагает обвинение, бывший судья не получил.
Второй инкриминируемый эпизод связан с триллионной суммой в 500 тыс. руб. Следствие полагает: Михаил Хрипунов, используя свой авторитет и неформальные рычаги, оказал давление на коллегию по гражданским спорам Ставропольского краевого суда. Результатом вмешательства, по данным оперативников, стало положительное для заинтересованной стороны судебное решение.