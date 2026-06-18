Минобороны сообщило о взятии Рай-Александровки в ДНР

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике (ДНР). Контроль над селом установили подразделения «Южной» войсковой группировки вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе Минобороны.

С начала июня российская армия заняла несколько населенных пунктов в ДНР. 1 июня Минобороны сообщало о взятии Тихоновки, 8 июня — Химика, 12 июня — Приюта, 15 июня — Артемы, 16 июня — Нового Донбасса. 17 июня ведомство отчиталось о взятии Кутузовки.