Подразделения российской группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Артема в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

С начала июня это уже четвертый населенный пункт в ДНР, занятый российской армией. 1 июня Минобороны РФ сообщило о взятии Тихоновки, 8 июня — населенного пункта Химик, 12 июня — села Приют. Российские военнослужащие также продолжают наступательные действия в Константиновке.