Минобороны сообщило о взятии Тихоновки в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России. Село расположено на берегу канала «Северский Донец—Донбасс» к востоку от Краматорска.

В предыдущий раз Минобороны отчитывалось о продвижении в ДНР 15 мая: тогда российские войска взяли село Николаевка. 14 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что под контролем ВСУ остается чуть более 15% территории ДНР.