Российская армия взяла населенный пункт Химик в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Как уточняется, населенный пункт взят под контроль подразделениями «Южной» группировки войск. Потери ВСУ за сутки составили более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны.

6 июня в Минобороны сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Харьковской области. Согласно информации ведомства, населенный пункт находится под контролем группировки «Север».