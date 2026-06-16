Минобороны России сообщило о взятии Нового Донбасса в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Новый Донбасс заняли при наступательных действиях группировки войск «Центр». В то же время Южная группировка продолжает наступление в Константиновке, добавили в ведомстве.

С начала июня российская армия заняла уже несколько населенных пунктов в ДНР. 1 июня Минобороны отчитывалось о взятии Тихоновки, 8 июня — Химика, 12 июня — Приюта, 15 июня — Артемы.