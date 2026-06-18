Жога заявил о старте регулярной отправки чиновников в ЛДНР для помощи жителям

Каждую субботу новая группа государственных и муниципальных служащих регионов Уральского федерального округа (УрФО) будет отправляться в двухнедельные миссии Гуманитарного добровольческого корпуса для помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), заявил полномочный представитель президента Артем Жога. В своем Telegram-канале он заверил, что чиновники едут «добровольно, во время своего отпуска по зову сердца, а не по приказу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это настоящий пример служения обществу и своей стране, желание внести свой маленький вклад в помощь Донбассу»,— подчеркнул господин Жога.

Полпред отметил, что за год в ЛДНР должны побывать около 1 тыс. чиновников из УрФО. «Первая миссия постоянного проекта уже приступила к работе на Донбассе. Уральцы готовят горячие обеды для мирных жителей, работают в военных госпиталях, восстанавливают жилые дома, доставляют адресные посылки землякам на фронт»,— пояснил он.

Артем Жога анонсировал распространение проекта Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) «Доброслужащий», который предусматривает отправку госслужащих на Донбасс, на все шесть регионов УрФО в марте в ходе пятого форума «Патриоты Урала» в Югре. Спустя месяц, в апреле, состоялась первая специальная окружная миссия, в которую вошли 18 уральских чиновников. «По ее итогам принято решение сделать проект постоянным, решение было поддержано всеми регионами УрФО»,— добавили в полпредстве.

Василий Алексеев