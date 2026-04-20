Полпред Жога встретился в ДНР с чиновниками Урала из проекта «Доброслужащий»

В Донецке прошла встреча полпреда Уральского федерального округа (УрФО) Артема Жоги с 18 уральскими чиновниками, которые стали участниками первой окружной миссии проекта «Доброслужащий». О встрече он рассказал в своем Telegram-канале.

Чиновники взяли отпуска для работы волонтерами на прифронтовых территориях. Группа будет готовить горячую еду для мирных жителей Донбасса, распределять гуманитарную помощь, заниматься восстановлением домов, разрушенных обстрелами. Кроме того, они будут ухаживать за бойцами после сложных ранений и помогать медперсоналу.

По словам полпреда, в миссии статус и должности на госслужбе не имеют значения. «Считаю, что в проекте "Доброслужащий" проявляется истинное служение обществу. Здесь помощь идет от души, а не для "для галочки". Поэтому важны внутренние качества, умение чувствовать боль других людей и желание помочь. Никаких особых условий для чиновников не будет: работа руками, мало сна и много добра»,— рассказал Артем Жога.

В состав первой группы вошли чиновники из всех регионов УрФО, в том числе сотрудники правительств регионов и профильных департаментов. После завершения миссии Артем Жога встретится с ними еще раз для обсуждения итогов и планов.

Проект «Доброслужащий» основан на проекте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). В ходе совещания на пятом форуме «Патриоты Урала» в Ханты-Мансийске господин Жога принял решение распространить его на все шесть регионов Урала. Он подчеркнул, что чиновники должны ездить в прифронтовые территории «не туристами, а для работы» в собственные отпуска.

Ирина Пичурина