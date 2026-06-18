МЧС: пожар в ТЦ «Белая Дача» в Москве потушили на 25 квадратных метрах
Пожар в торговом центре «МЕГА Белая Дача» в Котельниках потушили, сообщило МЧС. По его данным, площадь возгорания составила 25 кв. м. В тушении задействовали 20 человек и шесть единиц техники.
Сегодня утром обломки БПЛА упали на кровлю здания. ТЦ временно закрыт. Во время ночной атаки несколько беспилотников также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На юго-востоке столицы частично ограничивали проезд автотранспорта. В общей сложности на подлете к городу сбили более 190 дронов.
Падение обломков БПЛА на ТЦ «Белая Дача» и атака на НПЗ в Капотне являются частью более широкой тенденции атак беспилотников на российские регионы. За последние годы зафиксированы многочисленные случаи, когда беспилотники наносили удары по НПЗ, нефтебазам и другим коммерческим и жилищным объектам, включая торговые центры.
Подобные атаки приводят к возгораниям, повреждению зданий и инфраструктуры, а также к приостановке работы аэропортов и других объектов. В ряде случаев, например, в Московской, Белгородской, Воронежской и Курской областях, атаки БПЛА приводили к повреждению жилых домов и пострадавшим.