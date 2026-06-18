МЧС: пожар в ТЦ «Белая Дача» в Москве потушили на 25 квадратных метрах

Пожар в торговом центре «МЕГА Белая Дача» в Котельниках потушили, сообщило МЧС. По его данным, площадь возгорания составила 25 кв. м. В тушении задействовали 20 человек и шесть единиц техники.

Сегодня утром обломки БПЛА упали на кровлю здания. ТЦ временно закрыт. Во время ночной атаки несколько беспилотников также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На юго-востоке столицы частично ограничивали проезд автотранспорта. В общей сложности на подлете к городу сбили более 190 дронов.