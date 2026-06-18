В Орловской области экспериментально рассылают СМС об опасности атак БПЛА

Эксперимент по рассылке СМС-оповещений об опасности атак БПЛА проводится в Орловской области. Он был запущен по просьбе силовиков и продлится ближайшие два месяца. Об этом сообщил в прямом эфире губернатор Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона пояснил, что за это время можно будет понять, есть ли смысл в таких сообщениях. Он обратил внимание на то, что технические возможности операторов ограничены: задержка в доставке таких СМС может составлять до 40 минут. Также господин Клычков выразил опасения, что орловчане будут читать только первые подобные оповещения, а затем из-за их частоты отключат уведомления на своих телефонах.

«Мне кажется, выходом сейчас являются не оповещения, а создание реально действующей системы защиты от БПЛА вместе с Минобороны. Именно поэтому я так монотонно повторяю: "Давайте, мужики, защитим Родину"»,— заключил Андрей Клычков и напомнил о формировании отряда «БАРС-Орел», в который были зачислены уже более 80 человек при плане в 28. По словам губернатора, добровольцами также хотели стать женщины, но это запрещено законодательством.

Во время прямого эфира глава региона также ответил на вопрос орловчанки о причинах отключений интернета: «Если вы в том же интернете посмотрите разъяснения военных, гражданских специалистов, то есть разные типы беспилотников. Есть те, которые летают с помощью интернета, есть те, которые летают без него. То есть мы часть заблокировали. Если мы с вами отпустим эту ситуацию, у нас с вами может быть не один прилет, их могут быть десятки за сутки — по жилым домам или другим зданиям, сооружениям».

Господин Клычков также прокомментировал слухи о миллионах на ремонт пострадавшего при атаке БПЛА дома в Орле, сказав, что авторы таких суждений могли бы рассказать ему, «где эти миллионы брать». Он добавил, что к восстановлению многоэтажки начали привлекать бизнес.

В ночь на 14 июня беспилотник атаковал многоквартирный дом (МКД) в Орле, из-за чего один человек погиб и, по уточненным данным, девять пострадали. В МКД повреждены около 100 квартир, рядом с ним — порядка 40 машин. По итогам обследования дом не признан аварийным. Восстановительные работы займут не менее трех недель.

Алина Морозова