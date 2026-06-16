Пострадавший от удара БПЛА многоэтажный дом в Орле не признан аварийным

Многоэтажный жилой дом на улице Раздольной в Северном районе Орла, попавший под удар украинского беспилотника в ночь на 14 июня, не признан аварийным по итогам обследования. Повреждений, позволяющих признать его таковым, выявлено не было. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница губернатора Андрея Клычкова «ВКонтакте» Фото: Страница губернатора Андрея Клычкова «ВКонтакте»

По словам господина Клычкова, для восстановления лифтовой шахты в одном из подъездов дома потребуется дополнительное время. Там выявлены повреждения, требующие тщательного осмотра. В первых же двух подъездах жителям разрешили вернуться в квартиры.

При устранении последствий атаки в первую очередь будут восстанавливать оконные рамы и стекла. После этого рабочие приступят к ремонту лоджий. Накануне, 15 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что на аварийно-восстановительные работы потребуется не менее трех недель. Всего в результате удара украинского БПЛА по многоэтажному дому на Раздольной пострадали около 100 квартир и 40 автомобилей. Губернатор ранее подчеркнул, что всем пострадавшим жителям выплатят компенсации.

Девять человек в результате атаки дрона получили ранения различной тяжести. Один погиб. В ходе прямого эфира Андрей Клычков сказал, что на уровне города Орла были даны поручения оказать максимальное содействие в организации похорон.

Денис Данилов