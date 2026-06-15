Почти 100 квартир пострадали при ударе БПЛА по многоэтажному дому в Орле

В результате удара украинского БПЛА по многоэтажному жилому дому в Северном районе Орла пострадали почти 100 квартир и 40 автомобилей. Перед началом заседания облправительства 15 июня губернатор Андрей Клычков поручил завершить восстановление дома и подчеркнул, что всем пострадавшим жителям выплатят компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница губернатора Андрея Клычкова «ВКонтакте» Фото: Страница губернатора Андрея Клычкова «ВКонтакте»

Атака беспилотника произошла в ночь на 14 июня. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате удара один человек погиб, еще восьмерым потребовалась медицинская и психологическая помощь. В здании произошел пожар. Жителей дома отправили в пункты временного размещения (ПВР) и обеспечили питанием.

По словам Андрея Клычкова, беспилотник был начинен поражающими элементами. По факту удара по дому было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Орловской области заявила, что держит на контроле соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи после атаки БПЛА.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также писал, что шесть человек пострадали за прошлые сутки от ударов ВСУ в Курской области.

Денис Данилов