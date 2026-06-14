Беспилотник ударил по многоэтажному дому в Орле: есть жертвы

В ночь на 14 июня удар украинского БПЛА пришелся по многоэтажному жилому дому в Орле. Есть жертвы: один человек погиб, еще восьмерым сейчас оказывают медицинскую и психологическую помощь. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей пострадавших квартир разместили в городских гостиницах.

«Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, продолжается ликвидация последствий атаки»,— уточнил господин Клычков.

По информации, которую публикуют в сети орловские паблики и местные жители, удар был нанесен по жилому комплексу в Северном районе Орла. Начался пожар. Глава региона каких-либо подробностей на этот счет не опубликовал.

Прокуратура Орловской области заявила, что держит на контроле соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи после атаки БПЛА на Орел. На место происшествия выехал прокурор Северного района областного центра, добавили в ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ночью и утром 14 июня средства ПВО также работали в Белгороде и Воронеже. По предварительным данным, пострадавших там нет.

Денис Данилов