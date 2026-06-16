Набор в отряд «БАРС-Орел» превысил план втрое и составил свыше 83 человек

Количество добровольцев, зачисленных в мобилизационный людской резерв (МЛР) отряда «БАРС-Орел», составило свыше 83 человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях. Показатель в 3 раза превышает первоначальный план комплектования, который на середину мая составлял 28 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор также заявил, что жительницы Орловской области просили записать их в отряд:

«По закону женщины не могут подписать контракт в мобилизационный резерв»,— пояснил господин Клычков.

13 мая губернатор Андрей Клычков объявил о формировании МЛР на базе отряда «БАРС-Орел». Тогда же глава региона пояснил, что набор не предусматривает заключения контрактов на участие в боевых действиях: личный состав будет привлекаться к взаимодействию с Министерством обороны для выполнения задач по поражению БПЛА. Резервисты пройдут военные сборы, а их техническое обеспечение возложено на оборонное ведомство и областные власти. При этом добровольцы остаются на своих гражданских рабочих местах — за ними сохраняется должность и средний заработок на весь срок действия контракта. К 1 июня отряд приступил к охране первого объекта.

Мобилизационный людской резерв (МЛР) — это часть граждан, находящихся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Они добровольно подписывают контракт с военным ведомством, участвуют в плановых сборах, а при объявлении мобилизации самостоятельно следуют к месту дислокации части.

Для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Орла, вступающих в мобилизационный резерв, предусмотрена дополнительная стимулирующая выплата в размере 100 тыс. руб. В состав резерва вступил мэр Орла Юрий Парахин, подписавший соответствующий контракт с Минобороны. Для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Орла установлена дополнительная стимулирующая выплата в размере 100 тыс. рублей.Как сообщил губернатор, к нему присоединились глава Болхова Наталья Толпыгина, руководитель Покровского района Андрей Решетников, а также региональные чиновники — директор департамента здравоохранения Константин Бобраков и руководитель департамента информационных технологий Андрей Артемов.

Кабира Гасанова