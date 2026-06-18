В курорт «Собер-Баш» на Кубани инвестировано около 2 млрд рублей
В реализацию проекта всесезонного курорта «Собер-Баш» в станице Азовской уже вложено около 2 млрд руб. из 7 млрд руб. запланированных. Инвестором выступает кубанский застройщик ГК «Точно», пишет «Эксперт Юг».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Средства направлены на строительство 64 коттеджей, подведение дорог к участку, высадку виноградников, разработку проектного решения термального комплекса и подготовку территории к строительным работам.
Реализация проекта рассчитана на 5–10 лет. Общая площадь курорта — 208 га. На территории появятся гостинично-термальный комплекс, винодельня и сидрерия, будут высажены виноградники и яблоневые сады.
О строительстве курорта было заявлено на ПМЭФ-2026.